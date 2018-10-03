HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. Trabzonspor Süper Lig'e damga vurdu

Trabzonspor Süper Lig'e damga vurdu

Trabzonspor+S%C3%BCper+Lig%E2%80%99e+damga+vurdu

Trabzonspor, 7 haftalık periyotta sonuç olarak inişli-çıkışlı bir performans sergilese de istatistiksel olarak takımın ortaya koyduğu başarı teknik heyeti memnun etti.

x

Trabzonspor, 7 haftalık periyotta sonuç olarak inişli-çıkışlı bir performans sergilese de istatistiksel olarak takımın ortaya koyduğu başarı teknik heyeti memnun etti.

14 golle Galatasaray’ın (15) ardından ligin en golcü ekiplerinden biri olan Fırtına’da bireysel performanslar da dikkat çekti.

Krallık yarışında 5 gollü Rodallega, Kasımpaşalı Diagne’nin (8) ardından 2. sırada yer alırken, isabetli pas karnesinde Onazi (439) zirvede Sosa (388) ise 3. sırada yer aldı.

Top çalma (Sosa-20), asist (Pereira-3) ve kurtarış (Onur-23) değerlerinde de Bordo-Mavili oyuncular, ligde 4. sıraya yerleştiler.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar