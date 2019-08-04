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aksam.com.tr
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 20:08
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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 20:08

Trabzonspor, Sparta Prag'a hazırlanıyor

Trabzonspor, Sparta Prag'a hazırlanıyor

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, pozisyonel sprint çalışmaları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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