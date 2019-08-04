Trabzonspor, Sparta Prag'a hazırlanıyor

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, pozisyonel sprint çalışmaları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği isimlerden Kostas Mitroglou'na iki yeni talip çıktı.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...