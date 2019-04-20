Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta geri gelmesini bildi ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Anthony Nwakaeme ve 79. dakikada Hugo Rodallega attı. Yeni Malatyaspor'un tek sayısı 22'de Ömer Şişmanoğlu ile geldi.

Son haftaların formda ismi Nwakaeme, Yeni Malatyaspor ağlarını da boş geçmezken ligde son 6 maçta 6 gol kaydetmiş oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 76. dakikada Mustafa Akbaş, gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 52 yaptı. Bir maç fazlası bulunan Trabzonspor, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın 4, Başakşehir'in ise 9 puan gerisinde yer alıyor. 3 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 38 puanla 6. sırada kaldı.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Pereira, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa Akbaş, Murat Akça, Pereira, Sincere, Donald, Aleksic, Bülent Cevahir, Robin Yalçın, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu