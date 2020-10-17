Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

Ligin 5. haftasında Trabzonspor, Başakşehir’i konuk edecek. Bordo-Mavili ekip, ligde 10 maçtır yenemediği rakibini bu kez üzmek istiyor. Son şampiyon Başakşehir ise bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
928 MİLYON BORÇ
Öte yandan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: “Bugün itibariyle net borç 928 milyon TL, yani 99 milyon euroya inmiş durumda. Pandemi sonrası Jose Sosa ilk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemedi sonrasında ise Trabzonspor’da beklenilen performansı gösteremedi.”
TRABZON - MEDIPOL BAŞAKŞEHiR
SAAT: 19.00
STAT: Şenol Güneş
HAKEM: Bahattin Şimşek
YAYIN: beIN Sports1
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Afobe, Diabate, Djaniny
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba
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