Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

AKŞAM

Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.

Ligin 5. haftasında Trabzonspor, Başakşehir’i konuk edecek. Bordo-Mavili ekip, ligde 10 maçtır yenemediği rakibini bu kez üzmek istiyor. Son şampiyon Başakşehir ise bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

928 MİLYON BORÇ

Öte yandan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: “Bugün itibariyle net borç 928 milyon TL, yani 99 milyon euroya inmiş durumda. Pandemi sonrası Jose Sosa ilk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemedi sonrasında ise Trabzonspor’da beklenilen performansı gösteremedi.”

TRABZON - MEDIPOL BAŞAKŞEHiR

SAAT: 19.00

STAT: Şenol Güneş

HAKEM: Bahattin Şimşek

YAYIN: beIN Sports1

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Afobe, Diabate, Djaniny