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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:26
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Trabzonspor sağlık kurulunu genişletiyor

Trabzonspor sağlık kurulunu genişletiyor

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Sabah

Spor bilimcilerle çalışacak olan Trabzonspor, sağlık kurulunu genişletiyor.

Trabzonspor'da daha sezon başında sakatlıkların üst üste gelmesi yönetimi harekete geçirdi.

Fırtına, bir ilke imza atarak sosyal medya üzerinden 4 kuvvet antrenörü, 2 spor bilimci, 1 kondisyoner ve 1 rehabilitasyon uzmanı alınacağı ilanını verdi. Buradan gelecek olan CV'leri incelemeden geçirecek olan bordo-mavili kulüp, uzman isimleri kadrosuna katmayı amaçlıyor. Ayrıca anlaşma sağlanan iki yeni doktorun yanı sıra iki fizyoterapistin de bünyeye katılacağı öğrenildi. Projeye 10 milyon TL'lik yatırım yapması beklenen Trabzonspor yönetimi, tesislerin içinde sağlık merkezi kurmayı amaçlıyor.

CALEB EKUBAN 10 GÜN YOK

Mevcut sakatlara Beşiktaş maçında Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın da eklendiği Trabzonspor, iki oyuncunun durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sağ kalçasına darbe alan Ekuban'ın uyluk dış kasında kanama meydana geldiği; sağ baldırından sakatlanan Kamil Ahmet'te ise kas yaralanması ve kanama olduğu bildirildi. Ekuban'ın 10 gün, Kamil Ahmet'in de 2 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

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