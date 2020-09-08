Trabzonspor, Rodrigo Dourado için istenen rakamı duyunca transferden vazgeçti

Orta sahaya da takviye planlayan Trabzonspor'da son olarak Rodrigo Dourado gündeme alınmıştı. Internacinol'de forma giyen 26 yaşındaki ön libero için 4 milyon euro bonservis bedeli talep edildiği öğrenildi. Önceliği kiralamaya veren yönetim geri adım attı.
Boca Juniors'tan Ivan Marcone için hala yanıt bekleyen bordo-mavili ekibin, listedeki bir diğer aday Şilili Claudio Baeza için de Meksika ekibi Necaxa'ya teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
1.86 boyundaki Dourado, Internacional'de 133 maça çıkıp 2 gol+5 asiste imza attı. Alt kategorilerde 5 kez Brezilya Milli Takımı'nda yer alan sambacı, orta sahada hem çalışkanlığı hem de etkili pasları ile tanınıyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.
Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.