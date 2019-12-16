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Trabzonspor, Rodallega'yı durdurmadı

Trabzonspor, Rodallega'yı durdurmadı

Trabzonspor, Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde kendi sahasında Denizlispor’a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Denizlispor, 2-1 kazandı.

Trabzonspor'u öne geçiren golü 21. dakikada Oğuz Yılmaz kendi kalesine attı. Denizlispor adına eşitliği getiren golü 60. dakikada Hugo Rodallega attı. Rodallega, 82. dakikada Denizlispor'a galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 26 puanda kalırken, Denizlispor ise 21 puana yükseldi.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1. Sivasspor: 33 puan

2. Başakşehir: 27 puan

3. Beşiktaş: 27 puan

4. Trabzonspor: 26 puan

5. Fenerbahçe: 25 puan

6. Galatasaray: 24 puan

7. Malatyaspor: 23 puan

8. Alanyaspor: 23 puan

9. Denizlispor: 21 puan

10. Göztepe: 20 puan

11. Gaziantep: 20 puan

12. Gençlerbirliği: 17 puan

13. Rizespor: 17 puan

14. Kasımpaşa: 15 puan

15. Konyaspor: 15 puan

16. Antalyaspor: 13 puan

17. Kayserispor: 10 puan

18. Ankaragücü: 10 puan


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