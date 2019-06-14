  • $5,8669
  • 6,6238
  • 255.898
  • 91.263
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 09:47 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:47

Trabzonspor, Remi Walter'a maaşının 2 katını teklif etti

Trabzonspor, Remi Walter'a maaşının 2 katını teklif etti

Trabzonspor, Nice’de 375 bin Euro kazanan Remi Walter’a maaşının iki katını teklif etti.

FFP kriterleri gereği transfere toplamda 3 milyon euro ayıran Bordo-Mavililer’in ön libero için listeye aldığı Remi Walter’a önerdiği rakam ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Nice’de yıllık 375 bin euro kazanan 24 yaşındaki Fransız oyuncuya iki katı maaş yani 750 bin euro teklif ettiği kaydedildi. Bonservisi elinde olan Walter’in de Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

(Star)

Suudi Arabistan´da ´Helal Disko´ Açıldı

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.