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  3. Trabzonspor pürüzleri çözdü! 2 yıldız da imzayı atıyor

Trabzonspor pürüzleri çözdü! 2 yıldız da imzayı atıyor

Trabzonspor pürüzleri çözdü! 2 yıldız da imzayı atıyor

ARA transfer döneminde takımı güçlendirmek için bazı isimler üzerinde duran Trabzon bir yandan da iç transfer görüşmelerini sürdürürken, Jose Sosa ve Filip Novak ile her konuda anlaşma sağlandığı ve işin imzaya kaldığı kaydedildi.

ARA transfer döneminde takımı güçlendirmek için bazı isimler üzerinde duran Trabzon bir yandan da iç transfer görüşmelerini sürdürürken, Jose Sosa ve Filip Novak ile her konuda anlaşma sağlandığı ve işin imzaya kaldığı kaydedildi.

Sosa ile yıllık 2 milyon euro karşılığında 2 senelik el sıkışırken, Novak ise 1.3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Yönetimin her iki oyuncunun menajerleri ile son detayları görüştüğü ve menajer ücretleri konusundaki pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı, devre arası kampında Sosa ve Novak’ın imza atmasının beklendiği ifade edildi.

(Star)


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