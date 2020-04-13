Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada

Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig’de oynanan 26 maçta girdiği pozisyonları en çok değerlendiren takımların başında geldi. Bordo-mavili takımı Medipol Başakşehir ve DG Sivasspor takip etti. Trabzonspor, 195 gol atışının 59’nda fileleri havalandırmayı başarırken, yüzde 30.3 ortalama elde etti. Bordo-mavililerin yakın takipçisi Başakşehir ise 212 gol pozisyonundan 50’sini gole çevirirken, bu alanda yüzde 23.6 ortalama yakaladı. Sivasspor ise 232 gol vuruşu yapıp 47’sinden sonuç aldı ve yüzde 20.3 ortalama yaptı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş geriden takip etti
Fenerbahçe 266 gol vuruşundan 46’sını sonuçlandırarak yüzde 17.3 ortalama elde etti. Galatasaray 251 pozisyondan 44’nü gole çevirerek yüzde 17 ortalama yakaladı. Beşiktaş ise 266 gol atışının 40’ını gole çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu alandaki ortalaması da yüzde 15.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Galatasaray yenilgisinin ardından Antalyaspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'yi teknik adam değişimine itmişti. Ersun Yanal, ayrılığın ardından ilk kez konuştu...
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.
Alman basını, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth ile tam 20 kulübün ilgilendiğini yazdı.