  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:33
  • |
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:33

Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada

Trabzonspor pozisyon değerlendirmede ilk sırada

Paylaş

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor, oynadığı 26 maçta girdiği pozisyonları golle sonuçlandıran takımlar sıralamasında da ilk sırada yer aldı. Bordo-mavililer, 195 gol vuruşunun 59'unda rakip ağları sarsmayı başardı.

Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig’de oynanan 26 maçta girdiği pozisyonları en çok değerlendiren takımların başında geldi. Bordo-mavili takımı Medipol Başakşehir ve DG Sivasspor takip etti. Trabzonspor, 195 gol atışının 59’nda fileleri havalandırmayı başarırken, yüzde 30.3 ortalama elde etti. Bordo-mavililerin yakın takipçisi Başakşehir ise 212 gol pozisyonundan 50’sini gole çevirirken, bu alanda yüzde 23.6 ortalama yakaladı. Sivasspor ise 232 gol vuruşu yapıp 47’sinden sonuç aldı ve yüzde 20.3 ortalama yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş geriden takip etti

Fenerbahçe 266 gol vuruşundan 46’sını sonuçlandırarak yüzde 17.3 ortalama elde etti. Galatasaray 251 pozisyondan 44’nü gole çevirerek yüzde 17 ortalama yakaladı. Beşiktaş ise 266 gol atışının 40’ını gole çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu alandaki ortalaması da yüzde 15.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ersun Yanal: Ali Koç'a 'başınız belaya girer' dedim

title

Yılmaz Vural: Layık olduğumuz Süper Lig'e geri döneceğiz

title

Del Piero'ya göre Ronaldo, Messi ve Neymar'dan sonra en iyisi o!

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Göksel Gümüşdağ'da son dakika! Koronavirüs...
Göksel Gümüşdağ'da son dakika! Koronavirüs...

Göksel Gümüşdağ'da son dakika! Koronavirüs...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun
Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Ersun Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu
Ersun Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Ersun Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Galatasaray yenilgisinin ardından Antalyaspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'yi teknik adam değişimine itmişti. Ersun Yanal, ayrılığın ardından ilk kez konuştu...

Küme düşüp gelecek!
Küme düşüp gelecek!

Küme düşüp gelecek!

İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.

Mevlüt Erdinç'in talipleri artıyor
Mevlüt Erdinç'in talipleri artıyor

Mevlüt Erdinç'in talipleri artıyor

Bu sezon Fenerbahçe'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'a talih kuşu! İki dev talip birden...
Galatasaray'a talih kuşu! İki dev talip birden...

Galatasaray'a talih kuşu! İki dev talip birden...

Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.

İnanılmaz! Tam 20 takım peşinde
İnanılmaz! Tam 20 takım peşinde

İnanılmaz! Tam 20 takım peşinde

Alman basını, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth ile tam 20 kulübün ilgilendiğini yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.