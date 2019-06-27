Trabzonspor, Pendikspor'dan Taha Tunç ile anlaştı

Trabzonspor'un gençlik operasyonu aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gibi isimlerle anlaşma sağlayarak kadro derinliğini artıran Bordo-Mavililer, arayışlarına hem yurt içinde hem de yurt dışında dört koldan devam ediyor.

Bu paralelde Karadeniz temsilcisinin radarına giren İkinci Lig ekiplerinden Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile de anlaşma sağlandı.

En kısa zamanda resmi imzayı atıp Trabzon'da başlayacak olan kampa katılması beklenen başarılı futbolcudan beklentinin bir hayli büyük olduğu öğrenildi.