Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7776
  • 6,5832
  • 261.078
  • 95.417
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Pendikspor'dan Taha Tunç ile anlaştı

Trabzonspor, Pendikspor'dan Taha Tunç ile anlaştı

Trabzonspor, Pendikspor'dan Taha Tunç ile anlaştı

Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile anlaştı.

Trabzonspor'un gençlik operasyonu aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gibi isimlerle anlaşma sağlayarak kadro derinliğini artıran Bordo-Mavililer, arayışlarına hem yurt içinde hem de yurt dışında dört koldan devam ediyor.

Bu paralelde Karadeniz temsilcisinin radarına giren İkinci Lig ekiplerinden Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile de anlaşma sağlandı.

En kısa zamanda resmi imzayı atıp Trabzon'da başlayacak olan kampa katılması beklenen başarılı futbolcudan beklentinin bir hayli büyük olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'
<p>Taksim’de Toni isimli yaramaz köpek Arap çiftin küçük çocuğuna ait emziği kaparak emmeye başladı.

Çocuğun Emziğini Çalarak Emen Köpek Gülümsetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Avrupa'da değeri en çok yükselen 10 futbolcu

THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına rüya uçağa 'Maçka' ismini koydu