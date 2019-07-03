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Trabzonspor, Nemanja Andusic'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Nemanja Andusic'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Nemanja Andusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili takımdan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 115.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

"Büyük bir kulübe geldim"

Trabzonspor'un yeni transferi Andusic düzenlenen imza töreninde, "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

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