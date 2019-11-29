Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7615
  • 6,3445
  • 270.264
  • 107300
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Nazım Sangare'den olumlu yanıt aldı

Trabzonspor, Nazım Sangare'den olumlu yanıt aldı

Trabzonspor, Nazım Sangare'den olumlu yanıt aldı

Pereira'ya alternatif arayan Trabzon'un, Antalyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu ile görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Süper Lig'de futbolu ve aldığı sonuçlar ile şampiyon adayları arasına giren Trabzonspor Ocak'taki ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Bordo-Mavililer sağ bek Perreira'nın alternatifini de Antalyaspor'da buldu.Kırmızı-Beyazlı takımın Almanya doğumlu milli sağ beki Nazım Sangare ile görüşen Karadeniz ekibinin kurmayları ondan olumlu yanıt aldı.

Trabzon'un Sangare için Aralık sonuna doğru Antalya ile masaya oturmayı ve makul bir ücretle bu oyuncuyu renklerine katmayı planladığı öğrenildi.

(Star)


Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı!
'Artık Türk sevgili istemiyorum'
Ada hayatına 100 bin TL’lik tadilat yaptı
Sıra kilo vermede
Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama
<p>Esra Erol´da programına katılarak eşini arayan Mehmet Tunçbilek´in yaşadıkları, stüdyodakileri ve

Esra Erol´un Programında İlginç Olay: ´Karpuz Alsaydı Evden Kaçmazdım´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti

YPG/PKK'nın tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi