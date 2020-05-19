Trabzonspor, Nampalys Mendy ile ilk teması kurdu

Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle orta saha arayışında olan Bordo-Mavililer transferde gaza bastı. Guelor Kanga, Frank Boya, Conor Gallahger ve Josef de Souza gibi başarılı isimler gündeme gelirken, listeye bir isim daha girdi: Nampalys Mendy.
RAKİP UDINESE
İngiliz temsilcisi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız futbolcuyu gündemine alan Fırtına, 27 yaşındaki oyuncu ile ilk teması kurdu. Oyun stiliyle Kante'ye benzetilen Mendy için İtalyan ekibi Udinese'nin de devrede olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un, Avrupa faktörü ile tecrübeli oyuncuyu ikna etmeyi planladığı gelen haberler arasında.
(Fanatik)
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday Nenad Bjelica olarak görünüyordu ancak ibre yavaş yavaş Erol Bulut'a kaymaya başladı. Bjelica'nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.
Trabzonspor, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilk teması kurdu. İngiliz ekibinin N'Golo Kante'yi satmadan önce kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu için Udinese de devrede.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Vedat Muriç için İngiltere ve İtalya'dan 2 takım fiyat sordu. Bu takımlardan birinin Lazio olduğuna kesin gözüyle bakılırken İngiliz takımının ise Tottenham ya da Burnley olduğu iddia ediliyor.
Belçika Ligi'nin tescil edilerek Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi Mbaye Diagne için ilginç bir durumu ortaya çıkardı.
Vialli amansız hastalıkla mücadelesini, 90 ve 85 yaşındaki ebeveynlerine verdiği sözü anlattı: “Babam 90, annem 85 yaşında. Babama çok ciddi bir söz verdim. ‘Senden önce ölmeyeceğim' dedim. Çünkü baba olduktan sonra evlat kaybetmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladım. Hayatımda çok şeyi değiştirdim.”
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Washington, “Fenerbahçe'yi çok sevdim ama kalbim buna izin vermedi” ifadelerini kullandı.