  • $5,8963
  • 6,6545
  • 256.826
  • 90.652
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 11:10 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 11:10

Trabzonspor, Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Wolfsburg II ile sözleşmesi biten Murat Sağlam'la el sıkıştı.

Dün Trabzon'a gelen 21 yaşındaki sağ bekle masaya oturan yönetim, prensip anlaşmasına vardı.

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve genellikle sağ bek olarak kullanılıyor.

Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti.

Öte yandan Murat Sağlam, Instagram hesabından menajeriyle beraber Trabzon'a geldiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Vodafone Park saldırısını düzenleyen terörist Hakkari´de yakalandı!

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.