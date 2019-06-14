Trabzonspor, Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı

Dün Trabzon'a gelen 21 yaşındaki sağ bekle masaya oturan yönetim, prensip anlaşmasına vardı.

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Murat Sağlam, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor ve genellikle sağ bek olarak kullanılıyor.

Bu sezon Wolfsburg II ile 25 maça çıkan Almanya doğumlu Türk futbolcu, 6 gol, 4 asist kaydetti.

Öte yandan Murat Sağlam, Instagram hesabından menajeriyle beraber Trabzon'a geldiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.