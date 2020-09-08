Trabzonspor, Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalıyor

Süper Lig'in 42 hafta oynanacak olması nedeniyle kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Karadeniz ekibi, Flavio ve Anders Trondsen transferlerinin ardından orta alana bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve son olarak Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'le pazarlıklar kıran kırana devam ederken, görüşmelerin detayı ortaya çıktı.
1+1 YILIK SÖZLEŞME
Portekizli oyuncu, Trabzonspor'dan 1+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.5 milyon Euro talep etti. Ancak yönetim bu rakamı çok buldu ve verebilecekleri son rakamın 1.1 milyon Euro olduğunu iletti. Arada 400 bin Euro'luk fark olsa da 34 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi ve fazla talibinin olmaması nedeniyle transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Sosa'nın ayrılığı sonrasında bu bölgeye hem deneyimli hem de yaratıcı bir isim isteyen teknik direktör Eddie Newton'ın da Fernandes'in kadroya katılmasını dört gözle beklediği kaydedildi. Yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması da Fırtına'nın iştahını kabartıyor.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.
Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.
Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, neredeyse tüm mesaisini forvet transferine harcıyor. Bir süredir Eran Zahavi'yi gündeminde tutan Sarı-Lacivertliler, rotayı sürpriz şekilde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ze Luis'e kırdı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan liginden gelen teklifi kabul etmediğini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını söyledi.