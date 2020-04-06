Trabzonspor, Lucas Robertone'ye kancayı taktı! 'Yeni Sosa' olabilir

Karadeniz ekibinde yeni sezonların hazırlığı da var. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan kaptan Jose Sosa ile mukavele uzatacak olan Trabzonspor yönetiminde izleme komitesi deyim yerindeyse yeni bir Sosa buldu; Lucas Robertone.
Velez Sarsfield forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncuyu yakın takibe alındı. Kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunan genç isim için scout ekibi çok olumlu rapor verdi.
KAPTANA SORULACAK
1,73 boyunda olan ve sağ ayağını raket gibi kullandığı belirtilen genç ismin scout ekibine göre en önemli özelliği ise duran toplardaki ustalığı. Bu özelliğinden dolayı da Lucas'a "Yeni Sosa" yakıştırması yapılıyor.
Oyun zekasına da övgüler yapılan Arjantinli ismin, gelecek yıllar düşünülerek kadroya katılabileceği, yönetimin Sosa'dan da görüş alıp harekete geçmesi bekleniyor.
(Türkiye)
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