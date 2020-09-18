Trabzonspor Lewis Renard Baker'a kavuştu

Baker geçen sezonu Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf formasıyla tamamladı. İngiliz futbolcu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldı. 25 yaşındaki İngiliz oyuncu daha önce en iyi performansını Hollanda ekibi Vitesse’de gösterdi ve 73 karşılaşmada 20 gol atıp, 11 asist yaptı. Baker, İngiltere alt yaş kategorilerinde 45 kez milli olup, 19 gol kaydetti.
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