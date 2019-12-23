Trabzonspor, Konya deplasmanında üç puanla çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 38. dakikada Norveçli golcü Alexander Sörloth'tan geldi. Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, 21. ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Süper Lig'de karşılaştığı 16 takımın 10'una gol attı ve bu sezon ligde 10 gol ve 3 asistlik bir performansa ulaştı.

6 MAÇ SONRA DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trabzonspor, son olarak 2010-2011 sezonunda galibiyet çıkardığı Konyaspor deplasmanından böylece 6 maç sonra 3 puanla ayrıldı.

Trabzonspor bu sonucun ardından sezonun 8. galibiyetini aldı ve 29 puanla 3. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

PUAN DURUMU

(34) Sivasspor

(30) Başakşehir

(29) Trabzonspor

(28) Fenerbahçe

(27) Beşiktaş

(24) Galatasaray

(23) Yeni Malatya

(23) Alanyaspor

(23) Göztepe

(23) Gaziantep