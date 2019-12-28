Trabzonspor, Kayserispor'u farklı mağlup etti

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 7. ve 90+3. dakikalarda Alexander Sörloth, 37. dakikada Anthony Nwakaeme, 47. ve 66. (p) dakikada Daniel Sturridge ve 71. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada Ömer Uzun ve 82. dakikada Artem Kravets attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 32'ye yükseltti ve ilk yarıyı 3. sırada tamamladı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan istikbal Mobilya Kayserispor ise ilk devreyi 10 puanla ligin son sırasında kapattı.

Trabzonspor, ikinci yarının ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.