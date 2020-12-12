Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.
Bordo-Mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Djaniny, Plaza ve sakatlığı devam eden Nwakaeme maç kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, suskun forvet Afobe ile görüştü. Tecrübeli teknik adam, golcüye uyarılarda bulundu.
KAYSERİ - TRABZON
SAAT: 16.00
STAT: Kadir Has
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Burak Şeker
Muhtemel 11'ler
Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Kvrzic, Pedro Henrique, Manzala, İlhan Parlak, Aaron Lennon
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Bilal Başacıkoğlu, Benik Afobe
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