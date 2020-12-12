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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 08:01
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Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

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AKŞAM

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.

Bordo-Mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Djaniny, Plaza ve sakatlığı devam eden Nwakaeme maç kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, suskun forvet Afobe ile görüştü. Tecrübeli teknik adam, golcüye uyarılarda bulundu.

KAYSERİ - TRABZON

SAAT: 16.00

STAT: Kadir Has

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Burak Şeker

Muhtemel 11'ler

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Kvrzic, Pedro Henrique, Manzala, İlhan Parlak, Aaron Lennon

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Bilal Başacıkoğlu, Benik Afobe

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