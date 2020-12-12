Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

Galatasaray'ın sakat yıldızı Radamel Falcao'nun, "sakatlanırım" korkusu yaşadığı için psikolojik olarak sahaya dönemediği ortaya çıktı.

Ve Ali Akman Aslan oluyor

Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...