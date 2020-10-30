Trabzonspor-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu

Üst üste iki maç kaybeden Trabzonspor, Kasımpaşa maçını kazanarak kötü gidişata ‘dur’ demek istiyor. Hedef seri galibiyetlerle zirveye doğru tırmanmak... Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek.
6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puana ulaşan Kasımpaşa ise üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, takımda yer alamayacak.
İLK 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hadergjonaj, Aytaç Kara, Hajdarinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan
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