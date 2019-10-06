Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'de başlayacak maçı orta hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İlk 6 haftada bordo mavili ekip 9 puan toplarken, Rize ekibi 8 puana sahip.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Mostapha El Kabir ve Umar Aminu bu maçta görev alamayacak. Rizespor'da Joseph Attamah ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı formalarından uzak kalacaklar.

MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Pauw, Boldrin, Oğulcan, Samudio

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth