Trabzonspor kaçan iki puana üzülüyor

Süper Lig'de sezonu üçüncü bitirmek isteyen Trabzonspor, galibiyet parolası ile gittiği Konyaspor deplasmanında beraberliğe razı oldu.

Cumartesi Beşiktaş ile karşılaşacak bordo-mavililer, siyah-beyazlıların da Alanya'dan 3 puan alarak farkı 5'e çıkarmasıyla avantajı kaçırdı.

İki takımın da galibiyete yakın olması nedeniyle soyunma odasında oyuncularına konuşma yapan teknik direktör Ünal Karaman, şanssızlığa vurgu yaptı. Karaman, direklere takılan topların bu sezonki kaderleri olduğunu belirtti. Ayrıca Beşiktaş maçı öncesi ciddi bir sakatlık yaşanmamasının ve kart sınırında yer alan oyuncuların da maçı sorunsuz tamamlamasının teselli olduğunu ifade etti.

BAŞIMIZ DİK YÜRÜYORUZ

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Konyaspor deplasmanında iyi oyuna rağmen galip gelemediklerini belirtti. Doğan, kalan iki haftada sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Başımız dik şekilde yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Konyaspor deplasmanında yaşananları görmezden geleceğiz. Bizim hedefimiz ve amaçlarımız farklı. Biz Türk futboluna örnek oyuncular ve bir karakter katmak için mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz" dedi.

KONYA ŞANSSIZLIĞI DEVAM ETTİ

Trabzonspor'un Konya deplasmanındaki şanssızlığı bu maçta da devam etti. Son 5 sezonda Konyaspor deplasmanlarında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fırtına, bu sezon da beraberliğe razı olarak galibiyet hasretini 6 sezona çıkardı. Trabzonspor, Konyaspor'u en son 2010-2011'de deplasmanda 2-1 yenerken, yeşilbeyazlılar, o sezon küme düşmüştü.

(Sabah)