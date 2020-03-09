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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 10:26
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 10:26

Trabzonspor ilk kez açıkladı: 'Şampiyonluk'

Trabzonspor ilk kez açıkladı: 'Şampiyonluk'

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da yönetim bu sezon ilk kez hedeflerini ‘şampiyonluk' olarak açıkladı.

Süper Lig’de 25’inci hafta karşılaşmaları oynanırken, bir maçı eksik 49 puanla zirvenin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor’da yönetim, berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından ilk kez ‘şampiyonluk’ hedefini dile getirdi. Daha önce maç maç, hafta hafta ilerlemeyi tercih ettiklerini belirten ve ‘şampiyonluk’ söylemlerinden kaçınan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, “O sene bu sene! Biz şampiyon olacağız” söylemiyle açık olarak hedeflerini dillendirdi.

ERTUĞRUL DOĞAN: BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Ahmet Ağaoğlu’nun bu açıklamasına taraftarlar da sosyal medyada destek olurken, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven de şampiyonluk hedeflerini vurguladı. “Kimse moralini bozmasın! Daha yeni başlıyoruz” diyen Ertuğrul Doğan, taraftarlara seslenerek, “Kulübümüze ilk günkü gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız! Gün; Trabzonsporumuzun yanında durma günüdür. Ne bir eksik, ne bir fazla. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu mesajı verdi. Herkes, her şeyi bir kenara bırakarak Trabzonsporumuzun şanlı bayrağı altında toplansın. ‘O’ sene ‘bu’ sene. Biz şampiyon olacağız” dedi.

SERTAÇ GÜVEN: BU HAFTA NEREDEYSE BİR SEZONA BEDEL

Sertaç Güven ise bu hafta oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarının bir sezona bedel olduğunu kaydederek, “Hava puslu, meydanı boş bırakmayalım. Kötü mü oynuyoruz, işte siz ayağa kaldırın, siz ateşleyin. 1 galibiyetle 1 haftamızın iyi geçtiğini unutmayın. Bu hafta ise neredeyse bir sezona bedel. Çarşamba Malatya, Pazar Başakşehir, Pazartesi de milat olsun. Zirveye giden yol dikenlerle kaplı. Sinsice oyunlar oynanıyor, çünkü korkuyorlar. Sonuca ulaşınca, zirveye mazimizdeki gibi ambargo koyacağımızı biliyorlar. Tahriklere kapılmadan bir olalım, yan yana olalım. Tek yumruk olursak, inanırsak büyük sevinci yaşayan taraf biz olacağız” ifadelerini kullandı.

DA COSTA, MESSIAS VE GUILHERME MALATYA MAÇINDA YOK

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Da Costa, Mesias ve Guilherme statü gereği Çarşamba günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu futbolcuların 26 Ocak’ta oynanması gereken ancak Elazığ depremi nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.

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