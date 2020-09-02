Trabzonspor ile Saint Etienne arasında Mahdi Camara pazarlığı

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Trabzonspor, St. Etienne'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahdi Camara için Fransız ekibine 1,2 milyon euro önerdi. Saint Etienne ise 2 milyon euro talep ediyor.

Trabzonspor, Saint Etienne ile Wahbi Khazri için görüşürken gündeme Mahdi Camara da girdi.



Bordo-mavililer 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yeşil beyazlı ekibe ilk teklifini yaptı ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre Karadeniz ekibinin önerisinin ilk etapta düşük bulunduğu belirtildi. Camara'nın Saint Etienne ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübü 2 milyon euro istiyor. Fırtına 1.2 milyon önerdi.

PAS USTASI

Camara dinamik bir oyuncu. Rahat top kazanıyor. Pas ortalaması yüzde 90'ın üzerinde. Tekniği ve oyun aklı yüksek. Fizik kalitesini 90 dakikaya yayabiliyor. Geliştirmesi gereken özelliği olarak skora daha fazla katkı yapması gösteriliyor.