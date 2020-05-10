Trabzonspor için Lisandro Semedo ve Giannis Fetfatzidis iddiası

Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor. Ligin 12 Haziran'da başlayacak olmasından dolayı antrenmanlara başlayan bordo-mavililerde tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fırtına, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor'un daha önce transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldızlarla ilgili çalışmalarını sıklaştırdığı ortaya çıktı.
FIRTINA, SEMEDO VE FETFATZIDIS TRANSFERİNDE ISRARCI
Yunanistan'ın Neakriti gazetesi, Trabzonspor'un Lisandro Semedo ve Giannis Fetfatzidis'e ilgisinin kuvvetli şekilde devam ettiğini yazdı. 23 yaşındaki Semedo'nun, OFI Girit'te sergilediği performansla (25 maç/7 gol+5 asist) gözleri üzerine çektiği belirtildi.
Bordo-mavili takımın, Semedo'nun yanı sıra Aris Selanik takımında forma giyen Giannis Fetfatzidis'le de ilgilendiği kaydedildi.
29 yaşındaki Yunan oyuncu bu sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 3 gol ve 9 asiste imza attı.
Kanatlarda görev yapan ikili için yönetimin gelişmelere göre son kararı vermesi bekleniyor.
(Takvim)
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” dedi.
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