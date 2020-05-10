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aksam.com.tr
  • 10 Mayıs 2020 Pazar 12:32
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 12:32

Trabzonspor için Lisandro Semedo ve Giannis Fetfatzidis iddiası

Trabzonspor için Lisandro Semedo ve Giannis Fetfatzidis iddiası

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Yunanistan'ın Neakriti gazetesi, Trabzonspor'un Lisandro Semedo ve Giannis Fetfatzidis'le ilgilendiğini yazdı.

Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor. Ligin 12 Haziran'da başlayacak olmasından dolayı antrenmanlara başlayan bordo-mavililerde tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fırtına, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor'un daha önce transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldızlarla ilgili çalışmalarını sıklaştırdığı ortaya çıktı.

FIRTINA, SEMEDO VE FETFATZIDIS TRANSFERİNDE ISRARCI

Yunanistan'ın Neakriti gazetesi, Trabzonspor'un Lisandro Semedo ve Giannis Fetfatzidis'e ilgisinin kuvvetli şekilde devam ettiğini yazdı. 23 yaşındaki Semedo'nun, OFI Girit'te sergilediği performansla (25 maç/7 gol+5 asist) gözleri üzerine çektiği belirtildi.

Bordo-mavili takımın, Semedo'nun yanı sıra Aris Selanik takımında forma giyen Giannis Fetfatzidis'le de ilgilendiği kaydedildi.

29 yaşındaki Yunan oyuncu bu sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 3 gol ve 9 asiste imza attı.

Kanatlarda görev yapan ikili için yönetimin gelişmelere göre son kararı vermesi bekleniyor.

(Takvim)

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