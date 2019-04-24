Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8686
  • 6,5827
  • 239.698
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Ibrahima Tandia transferi için girişimlere başladı

Trabzonspor, Ibrahima Tandia transferi için girişimlere başladı

Trabzonspor, Ibrahima Tandia transferi için girişimlere başladı

Rumen basını, Trabzonspor ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı.

x

Bordo-Mavili kulüp, Sepsi takımında forma giyen sol kanat oyuncusu İbrahima Tandia’yı bir süredir izliyor. İki kulüp arasında 25 yaşındaki Malili oyuncu için ilk temasın da kurulduğu vurgulanırken, sezon biter bitmez tara arın son görüşmeyi yapacağı ifade edildi. Mali Milli Takımı’nda da oynayan Tandia bu sezon 24 karşılaşmada görev yaparken, 10 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme sonrası... Ahmet Kural'dan ilk paylaşım
Umut Evirgen'den emojili yanıt!
Pitbull ve kaplanın kavgası sosyal medyada adeta rekor kırdı

Pitbull ve kaplanın inanılmaz düellosu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gündüz hurdacılık, akşam ressamlık

Mecliste tarihi oturum özel günde özel kareler