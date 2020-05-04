Trabzonspor Hosseini'nin sözleşmesini uzatıyor

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'Süper zirve' yarın 'Süper zirve' yarın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”

Uğurcan Çakır hayırlı olsun Uğurcan Çakır hayırlı olsun İngiliz basını, Liverpool'un Uğurcan Çakır transferinden vazgeçmediğini ve başarılı kalecinin gelecek sezon Kırmızılar'ın formasını giyeceğini yazdı.

Beşiktaş kalecisini buldu! Bedavaya... Beşiktaş kalecisini buldu! Bedavaya... Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.

Galatasaraylıları yıkan haberi Tugay verdi Galatasaraylıları yıkan haberi Tugay verdi Galatasaraylı taraftarlara kötü haberi eski kaptan Tugay Kerimoğlu verdi. Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Mario Lemina'yı transfer etmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Galatasaray 10 yıl istiyor Galatasaray 10 yıl istiyor Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği anlaşmasının uzatılmasını hedefliyor. Cim-Bom, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 senelik sözleşmenin süresinin artırılması için çalışmalara başladı. Revize konusu masaya yatırıldı. Mevcut sürenin 2 katı bekleniyor.

Hocası Instagram'dan çağrı yaptı: Galatasaray'a git Hocası Instagram'dan çağrı yaptı: Galatasaray'a git Galatasaray'ın Radamel Falcao ile yollarını ayırıp Mario Mandzukic'i transfer edeceği öne sürülmüştü. Golcü futbolcunun menajeri Ivan Cvjetkovic, “Henüz bizimle resmi bir temas olmadı” derken Hırvatistan Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Ivica Olic ise tecrübeli forvete “Ne işi var Katar'da? Galatasaray gibi tutkulu takımları düşünmeli” tavsiyesinde bulundu.