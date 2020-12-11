Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor deplasmanında

SPOR GÜNDEMİ

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Kovid olduğu için bugün takımının başında sahaya çıkamayacak olan Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Takımıma güveniyorum” dedi.

Onyekuru'da G.Saray'ı üzecek sürpriz gelişme Onyekuru'da G.Saray'ı üzecek sürpriz gelişme Rus devi CSKA Moskova, Galatasaray'ın kiralamak istediği Henry Onyekuru'yu kadrosuna katıyor.

Güle güle Luyindama! Aslan fiyatını belirledi... Güle güle Luyindama! Aslan fiyatını belirledi... Sakatlığını tam olarak atlatmamasına rağmen, menajerlerin transfer teklifleri getirdiği Luyindama için Galatasaray yönetimi bonservis limitini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında 12 milyon eurodan aşağı gelecek hiçbir transfer teklifini kabul etmeyecek.

Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal Dibe vurduk! Şampiyonlar Ligi artık hayal Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.

Aslan istedi Fener oluyor! Lemos'un yerine geliyor Aslan istedi Fener oluyor! Lemos'un yerine geliyor Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram transferi için atağa kalktı.