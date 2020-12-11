Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor deplasmanında

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Plaza forma giyemeyecek, Nwakaeme'nin durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Kayseri'ye uçakla gidecek.
Kovid olduğu için bugün takımının başında sahaya çıkamayacak olan Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Takımıma güveniyorum” dedi.
Rus devi CSKA Moskova, Galatasaray'ın kiralamak istediği Henry Onyekuru'yu kadrosuna katıyor.
Sakatlığını tam olarak atlatmamasına rağmen, menajerlerin transfer teklifleri getirdiği Luyindama için Galatasaray yönetimi bonservis limitini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında 12 milyon eurodan aşağı gelecek hiçbir transfer teklifini kabul etmeyecek.
Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram transferi için atağa kalktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.