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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 08:01
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Trabzonspor Hatayspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Hatayspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

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Trabzonspor, Süper Lig'in 14.haftasının açılış maçında bugün Hatayspor'a konuk olacak…

Bordo-Mavililer’de hedef, Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşamamak. Avcı önderliğinde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına’da Ç.Rize maçındaki 11’in bozulması beklenmiyor.

HATAY - TRABZON

STAT: Antakya Atatürk

SAAT:16.00

YAYIN: beIN Sports 1

Hakem: Abdulkadir Bitigen

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Ruben Ribeiro, Sackey, Burak Çamoğlu, Selim Ilgaz, Helder Barbosa, Akintola, Rayane Aabid, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon - Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio, Ekuban - Nwakaeme, Djaniny

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