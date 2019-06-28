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  3. Trabzonspor, Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a kaptırdı

Trabzonspor, Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a kaptırdı

Trabzonspor, Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a kaptırdı

Murat Sağlam’ı Fenerbahçe’ye kaptıran Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferinde de mutlu sona ulaşamadı. Dervişoğlu, Galatasaray’la anlaşmaya vardı.

Daha önce söz kestiği Murat Sağlam’ın Fenerbahçe’ye gitmesine engel olamayan Karadeniz ekibinin bir süredir görüşme halinde olduğu Halil Dervişoğlu’nun Cim-Bom ile anlaştığı öğrenildi. Trabzonspor, Sparta Rotterdam’ın bonservis için 1.5 milyon euro talep etmesinden sonra transferi beklemeye almıştı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Galatasaray önce oyuncu ile anlaştı, sonra kulübü ile görüşmelere başladı. İmzanın her an atılabileceği belirtiliyor.

(Star)

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