Trabzonspor, Hakan Aydın ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın da gelmesiyle beraber genç yetenekler takıma kazandırılmaya başlanıldı.
Bordo mavili kulübün altyapısında oynayan 17 yaşındaki kaleci Hakan Aydın, artık resmen Trabzonsporlu oldu.
RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI
Trabzonspor, altyapıdan çıkarttığı kalecisi Hakan Aydın ile profesyonel sözleşme imzaladı. Tesislerde düzenlenen törene Hakan'ın annesi ve babası da katıldı.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun sakatlık sendromu ve Amerikan rüyası formasına mâl oldu.
Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
Galatasaray'da Fatih Terim'in "sürpriz" açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, iki Türk süper yeteneği bitirmek için düğmeye bastı.
Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.
Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından camiada transfer beklentisi arttı. Bordo-mavililerde gözler 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.
Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.