Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Bordo-mavililer, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan kaptan Emre Belözoğlu, transferleri bir bir patlatıyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-kanarya, bir futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı genç futbolcu Bilal Budak için 200 bin TL ödeyecek.
Eski A Milli Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber, Paris Saint-Germain Academy Turkey'in sorularını yanıtladı. Reçber, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır için, "Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar ilk antrenmanına çıktı.
Henry Onyekuru, Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime bildirdi. Onyekuru, en son Olympiakos'u reddetmişti.
Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, futbol gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Ayan, koronavirüs pandemisi sonrası futbolun son durumuna, gelmesi gündemde olan Rezerv Lig uygulamasına, Abdullah Avcı ile Arda Turan'ın olası transferlerine ve daha bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Stoperde bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i gündemine aldı.
Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almayan Senegalli forvete, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı.