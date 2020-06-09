Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

SPOR GÜNDEMİ

Emre Belözoğlu'ndan bir transfer daha! Emre Belözoğlu'ndan bir transfer daha! Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan kaptan Emre Belözoğlu, transferleri bir bir patlatıyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-kanarya, bir futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı genç futbolcu Bilal Budak için 200 bin TL ödeyecek.

Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır yorumu Rüştü Reçber'den Uğurcan Çakır yorumu Eski A Milli Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber, Paris Saint-Germain Academy Turkey'in sorularını yanıtladı. Reçber, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır için, "Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak" dedi.

Tahir Karapınar, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı Tahir Karapınar, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar ilk antrenmanına çıktı.

Onyekuru için Galatasaray'dan başkası yalan Onyekuru için Galatasaray'dan başkası yalan Henry Onyekuru, Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime bildirdi. Onyekuru, en son Olympiakos'u reddetmişti.

İşte Arda Turan'ın yeni takımı! İşte Arda Turan'ın yeni takımı! Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, futbol gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Ayan, koronavirüs pandemisi sonrası futbolun son durumuna, gelmesi gündemde olan Rezerv Lig uygulamasına, Abdullah Avcı ile Arda Turan'ın olası transferlerine ve daha bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu Stoperde bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i gündemine aldı.