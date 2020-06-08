Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sörloth’un ardından takım kaptanı Jose Sosa’nın da takımla birlikte çalışmalara devam etmesi moralleri yükseltti.
Rekabetin üst düzeyde olduğu Trabzonspor’da genç teknik adamı da tatlı bir sıkıntı sardı. Çimşir, performanslarından memnun olduğu oyuncular arasında en iyilerini rakip karşısına çıkarmak için teknik ekiple birlikte sıkı bir çalışma yürütüyor.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.
Beşiktaş genç futbolcuyu isteyen Fransız kulübü Nimes'e, "Güven Yalçın'ı satmak istemiyoruz. Ancak satarsak da oyuncumuz değerini bulmalı. Teklif ettiğiniz rakam çok az. Güven'i 5 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyoruz" cevabını verdi.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.