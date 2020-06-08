  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 14:41
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, rakibi karşısında sahaya süreceği ilk 11'i de belirlemeye çalışıyor.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sörloth’un ardından takım kaptanı Jose Sosa’nın da takımla birlikte çalışmalara devam etmesi moralleri yükseltti.

Rekabetin üst düzeyde olduğu Trabzonspor’da genç teknik adamı da tatlı bir sıkıntı sardı. Çimşir, performanslarından memnun olduğu oyuncular arasında en iyilerini rakip karşısına çıkarmak için teknik ekiple birlikte sıkı bir çalışma yürütüyor.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

title

Altay'da kiralık gönderilen futbolcular umduğunu bulamadı

title

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü Ömer Üründül açıkladı

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fener'in yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı
Fener'in yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı

Fener'in yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.

Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı
Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı

Beşiktaş Milli eldivenle anlaştı

Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.

Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor!
Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor!

Comolli Fener'i büyük bir dertten kurtarıyor!

Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.

G.Saray'da Fatih Terim'in veliahtı belli oldu
G.Saray'da Fatih Terim'in veliahtı belli oldu

G.Saray'da Fatih Terim'in veliahtı belli oldu

Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.

Transferi duyurdular! 'Gelecek sezon F.Bahçe forması giyecek'
Transferi duyurdular! 'Gelecek sezon F.Bahçe forması giyecek'

Transferi duyurdular! 'Gelecek sezon F.Bahçe forması giyecek'

Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.

Beşiktaş bonservisi belirledi: 5 milyon Euro
Beşiktaş bonservisi belirledi: 5 milyon Euro

Beşiktaş bonservisi belirledi: 5 milyon Euro

Beşiktaş genç futbolcuyu isteyen Fransız kulübü Nimes'e, "Güven Yalçın'ı satmak istemiyoruz. Ancak satarsak da oyuncumuz değerini bulmalı. Teklif ettiğiniz rakam çok az. Güven'i 5 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyoruz" cevabını verdi.

Cimbom'un yeni sol beki Göztepe'den
Cimbom'un yeni sol beki Göztepe'den

Cimbom'un yeni sol beki Göztepe'den

Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.