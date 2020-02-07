  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanındaki 8 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
  • 07 Şubat 2020 Cuma 13:27
  • |
  • 07 Şubat 2020 Cuma 13:27

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanındaki 8 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanındaki 8 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Paylaş

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıkları ise Serkan Ok ve İlker Takpak yapacak.

Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekip karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de deplasmanda 1 maç eksikle oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivasspor karşısında 2-1'lık skorla almıştı. Karadeniz ekibi dış sahada söz konusu haftalarda 15 puan elde etti.

Hüseyin Çimşir, ligdeki ilk deplasman maçında galibiyet hedefliyor

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Trabzonspor dış sahada, Gençlerbirliği ise evinde 5 maçtır yenilmiyor

İki takımın yarın yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor

title

NBA All-Star 2020'de kadrolar kesinleşti

title

Rıza Çalımbay: Başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

FLAŞ! Galatasaraylı oyuncuya 2 yıl hapis cezası
FLAŞ! Galatasaraylı oyuncuya 2 yıl hapis cezası

FLAŞ! Galatasaraylı oyuncuya 2 yıl hapis cezası

Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

6,8'lik deprem sonrası ligden çekildiler
6,8'lik deprem sonrası ligden çekildiler

6,8'lik deprem sonrası ligden çekildiler

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı...
Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı...

Terim'i ve taraftarları yine çıldırttı! Bu kez bakın ne yaptı...

Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 1,5 yıl daha sözleşmesi vardı

SEZON başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Tarık Çamdal'dan olay açıklama: Galatasaray...
Tarık Çamdal'dan olay açıklama: Galatasaray...

Tarık Çamdal'dan olay açıklama: Galatasaray...

Galatasaray’ın 6 yıl önce Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer ettiği ve Sarı-Kırmızılılarda hiçbir varlık gösteremeyen Tarık Çamdal’dan tartışılacak açıklama.

Cimbom alamadı, Fener bedavaya işi bitiriyor
Cimbom alamadı, Fener bedavaya işi bitiriyor

Cimbom alamadı, Fener bedavaya işi bitiriyor

Ara transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine uymak zorunda kalan Fenerbahçe kadrosuna sadece Simon Falette'yi katmıştı. UEFA'nın finansal fair play kararı ile de sattığı kadar oyuncu almak zorunda olan Fenerbahçe'de gözler sezon sonuna çevrildi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde ise dünya yıldızı Kwadwo Asamoah var.

Sözleşmesindeki madde yeni ortaya çıktı! 1 maç daha oynarsa...
Sözleşmesindeki madde yeni ortaya çıktı! 1 maç daha oynarsa...

Sözleşmesindeki madde yeni ortaya çıktı! 1 maç daha oynarsa...

Geride bıraktığımı sezon başında Galatasaray'la iki yıllık sözleşme yenileyen Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un kontratında yer alan madde nedeniyle bir maçta daha oynaması durumunda 2 milyon TL daha kazanacağı ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.