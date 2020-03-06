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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 15:11
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  • 06 Mart 2020 Cuma 15:11

Trabzonspor Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı

Trabzonspor Gaziantep FK maçı için şehre ulaştı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için özel uçakla Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için özel uçakla Gaziantep’e gitti.

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirirken, çalışma sonrası bordo-mavililer, Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Gaziantep’e hareket etti. Attığı gollerle takımını ligin zirvesine taşıyan Sörloth’a havalimanında taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, tedavisi süren Pereira ve Hosseini dışında tüm futbolcular kadroda yer aldı.

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