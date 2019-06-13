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13 Haziran 2019 Perşembe 11:28 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:34

Trabzonspor, Gaston Campi transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor

Trabzonspor, Gaston Campi transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor

Stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Chaves’te forma giyen Gaston Campi transferinde sona geldi.

Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi transferinde mutlu sona yaklaştı.

Son olarak Portekiz takımlarından Chaves'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu geçtiği ve pürüzlerin ortadan kalktığı öğrenildi.

Stoper bölgesini güçlendirmek için çaba sarf eden Bordo-Mavililer'in, Campi transferini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Ünal Karaman'ın çok istediği bu transferde kaptan Jose Sosa'nın aracı olduğu ve vatandaşını ikna ettiği öğrenildi.

1,93 m boyuyla hava toplarında çok etkili olan Campi, Ocak ayında Estudiantes'ten kiralık olarak gittiği Chavez'de 16 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

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