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  3. Trabzonspor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?

Trabzonspor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?

Trabzonspor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı" Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman"

Trabzonspor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? sorusu taraftarlar tarafından merak edilmeye başladı. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından şimdi gözler Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Maçı statta seyretmek isteyenler Trabzonspor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? merak ediyor. İşte Trabzonspor Galatasaray maçına ilişkin bilgiler..

Trabzonspor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler bu hafta kıyasıya bir derbi izlemeye hazırlanıyor. Avrupaya veda eden Galatasaray Şenol Güneş Stadı'nda Trabzonspor'a konuk oluyor. Taraftar şimdiden maç biletlerini araştırmaya başladı. Trabzonspor Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trabzonspor Galatasaray maç biletleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmasa da, biletlerin bugün satışa çıkması bekleniyor. Trabzonspor Galatasaray maçı 1 Aralık 2019 Pazar günü 19.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak.

Trabzon'un yerel gazetelerinde yapılan haberlere göre, Trabzonspor yönetimi Kale arkasında bulunan taraftar gruplarına satılan ve maça gelmeyen taraftarların biletlerini iptal etti. 3.300 adet olduğu belirtilen biletlerde 5 maç ve üzeri maça gelmeyenler kısas alındı.

Tribündeki boşlukları kapatmak isteyen Trabzonspor yönetiminin iptal edilen biletleri yeniden satışa sunacağı gelen bilgiler arasında.

Passoslig ile iletişime geçen Trabzonspor’un iptal edilen biletleri Getafe ve Galatasaray maçlarında satışa sunacağı öğrenildi.


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