Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7043
  • 6,4319
  • 257.457
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti

Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, görevlerinden ayrıldı.

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, görevlerinden ayrıldı. 

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin'in, üstlendiği Futbol Şube Sorumluluğu ile 1461 Trabzon ve Altyapı Koordinatörlüğü görevlerinden ayrılma kararını kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Şahin, dilekçesinde, "Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum." ifadelerine yer verdi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
'Ketojenik' zayıflıyor

Beatbox Yapan Sevimli Kuş Rekor Kırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor