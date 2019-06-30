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  3. Trabzonspor forvet için 3 aday belirledi: Marcus Berg, Tim Matavz, Jonathas

Trabzonspor forvet için 3 aday belirledi: Marcus Berg, Tim Matavz, Jonathas

Trabzonspor forvet için 3 aday belirledi: Marcus Berg, Tim Matavz, Jonathas

Trabzonspor, Rodallega’dan doğan golcü açığını kapatmak için Al-Ain’den Marcus Berg, Vitesse’den Tim Matavz ve Corinthianslı Jonathas’ı listeye aldı.

Transferde şu ana kadar genç isimlere imza attıran Trabzonspor, borç krizini aştıktan sonra ağır toplar için hızlı hücuma geçti. Bordo-Mavililer, Rodallega’yı kaybetmenin ardından doğan boşluğu gidermek için ağırlığı şu anda golcüye verdi. Birçok isim üzerinde yapılan araştırmaların ardından 3 futbolcunun biraz öne çıktığı öğrenildi. Karadeniz ekibi, Al-Ain ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Marcus Berg, Vitesse’de geçen sezon istediği kadar şans bulamadığı için ayrılmayı düşünen Tim Matavz ve geçen sezon Hannover’de kiralık oynayan, sözleşmesi Corinthians’ta bulunan Jonathas için menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor. Trabzonsporlu yöneticiler bu üç isimden öncelikle bonservisi elinde olan Berg’le anlaşmanın yolunu arıyor. Maliyeti en düşük isim olarak görülen Berg’de sorun çıkması halinde, Matavz ve Jonathas için en fazla 2 milyon euroluk bir bütçe ayıran Bordo-Mavililer, en uygun şartta alınabilecek ismi seçecekler.

(Star)

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