Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8696
  • 6,5943
  • 252.012
  • 91.880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Eskişehirspor'un sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve maliyeti az, ayrıca genç oyunculara yönelen Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağladı. 2018-19 sezonunda Eskişehirspor forması giyen ve sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo-mavililerin bugün genç futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmesi ve ardından da resmi olarak transferin açıklanması  bekleniyor.

Fıratcan Üzüm, 2018-19 sezonunda Spor Toto 1’inci Lig’de Eskişehirspor forması ile 21 maçta görev yapıp, 1 de gol kaydetmişti.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt

Binali Yıldırım´dan İmamoğlu´na: Veri Kopyalama İşi, Bir FETÖ Taktiğidir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van'da hayran bırakan dolunay

Bursa'da kan donduran görüntü