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  3. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 22 yıllık hasreti dindirmek istiyor

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 22 yıllık hasreti dindirmek istiyor

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 22 yıllık hasreti dindirmek istiyor

SÜPER Lig'in ilk yarısında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında 8 yıllık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, gözünü bu kez deplasman hasretini dindirmeyi hedefliyor.

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Ligin son 5 haftasında kazanarak sezonun en iyi dönemini geçiren Fırtına, Kadıköy'de Sarı-Lacivertliler’i yenmesi halinde, 22 yıldır rakibine karşı yaşadığı dış saha galibiyeti özlemini sonlandıracak. Teknik ekip zorlu derbi için gecesini gündüzüne katıyor.

SON GALİBİYET 1997’DE

ÜNAL Karaman, oyuncularından Fenerbahçe’nin durumu nedeniyle rehavete kapılmamaları konusunda uyarırken, yöneticiler de derbi için özel prim vermeyi planlıyor. Hafta içi takımla da bir araya gelmeyi planlayan yönetim, Kadıköy'deki mücadelenin önemine dikkat çekecek. Rakibini deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden Bordo-Mavililer, F.Bahçe karşısında son 21 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 9 beraberlik aldı.

(Güneş)

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