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  3. Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 17:30'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Trabzonspor üst üste üçüncü galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. Bordo mavililer, geride kalan yedi haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 12 puanla 3. sıraya yerleşti.

Karadeniz ekibinde Abülkadir Ömür, Ekuban, Onazi ve Mikel'in sakatlıkları bulunuyor.

Gaziantep'te ise cezalı Güray ile sakatlığı bulunan Muğdat Çelik karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Toşca, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik

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