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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:05 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:29

Trabzonspor, Ertuğrul Ersoy için harekete geçti

Trabzonspor, Ertuğrul Ersoy için harekete geçti

Transferde kaliteli isimleri en uygun şartlarla kadrosuna katmanın planlarını yapan Trabzonspor, Bursaspor’un 22 yaşındaki stoperi Ertuğrul Ersoy için harekete geçti.

Bordo-Mavililer küme düşen Yeşil-Beyazlı kulübe Ertuğrul’u kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif götürdü. Trabzonspor yönetimi, “Ertuğrul çok yetenekli bir oyuncu. Kişisel gelişimi için Süper Lig’de oynaması daha iyi olur. Siz yeniden Süper Lig’e dönene kadar bir yıl Ertuğrul’u bize kiralayın. Size döndüğünde daha iyi bir performansa ulaşır” dediler. Kongre sürecine giren Bursapor’un teklife olumlu yaklaştığı ancak son kararın yeni yönetimin oluşmasından sonra bildirileceği ifade edildi.

(Star)

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