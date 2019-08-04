Trabzonspor, Emmanuel Adebayor ile anlaştı

Trabzonspor Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılışından sonra forvet transferinde kriz yaşadı. Listeye giren isimlerden Berg, Santini, Bony, İbisevic, Jonathas, Caicedo ve Keseru ile anlaşılamadı.
ŞAPKADAN SÖRLOTH ÇIKTI
Sonrasında gündeme Daniel Sturridge geldi. İngiliz golcü süre istedi ama o süre bir türlü bitmedi! Trabzonspor sürpriz bir şekilde Norveçli golcü Alexander Sörloth'ü transfer etti.
BİR SÜRPRİZ YAŞANMAZSA
Trabzonspor bir forvet daha alacağını açıkladı. Elde kalan tek isim Emmanuel Adebayor... Fırtına, boşta olan 35 yaşındaki yıldızı hazırda bekletiyor. Bir sürpriz yaşanmadığı taktirde Başakşehir'in eski golcüsü önümüzdeki hafta resmi imzayı atacak.
60 MAÇ 24 GOL
Adebayor, Süper Lig'de 60 maça çıktı... 35 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 24 kez fileleri havalandırmayı başardı.
(Sabah)
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.
Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Diego Reyes için Fransa’dan flaş bir iddia geldi.
Haftalardır beklenen Falcao transferinde “Bitme ihtimali” sürekli olarak düşüyor. G.Saray elini çabuk tutmazsa, tecrübeli forvetin Valencia’ya gideceği yazıldı.
Burak Yılmaz’ın sakatlanmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’dan takım arkadaşı Yannick Bolasie’yi gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, sol ve sağ kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu için Premier Lig ekibine kiralama teklifi yaptı.
FENERBAHÇE, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.
Trabzonspor, Sturridge'de mutlu sona ulaşamayınca yedekte bekleyen Emmanuel Adebayor ile anlaştı. Transferde bir sürpriz yaşanmadığı taktirde Başakşehir'in eski golcüsü önümüzdeki hafta resmi imzayı atacak.