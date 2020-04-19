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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 11:21
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 11:25

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini belirledi

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini belirledi

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Celtic ve Rangers, Ekuban için yarışırken; The Sun'a göre Trabzonspor 10 milyon Euro bonservis istiyor. Bu rakamın İskoçya'nın iki dev kulübünü de zorlayacağı belirtildi.

Bordo-Mavililer’in sezon başında 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanıp Leeds’ten renklerine bağladı Caleb Ekuban, Avrupa kulüplerinin radarında. Özellikle İskoçya’nın iki dev ekibi Celtic ile Rangers kıyasıya yarışa girmiş durumda. The Sun’ın İskoçya edisyonunda çıkan habere göre, hem Celtic hem de Rangers menacerler vasıtasıyla temaslara başladı. Ancak Trabzonspor’un bonservis bedeli olarak 8.7 milyon Pound yani 10 milyon Euro istediği belirtildi. 10 milyon Euro’luk (75 milyon TL) bu beklentinin her iki kulübü de zorlayacağı ve indirim isteyecekleri vurgulandı.

Başka isteyenler de var

Lazio ve Brighton’la da adı anılan Ekuban, bu sezon sakatlık problemi yaşamasına rağmen 25 resmi maça çıktı. 8 gol atıp 6 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki Ganalı forvetin, Bordo- Mavililer ile 2022’ye kadar kontratı bulunuyor. Yusuf Yazıcı’da akılcı bir politika uygulayıp oyuncusunu 17.5 milyon Euro’ya Lille’e satan Trabzonspor, artık hiçbir futbolcusunu kolay kolay bırakmayacak.

(Fanatik)

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Trabzonspor yıldız oyuncusu için 10 milyon Euro istiyor

Trabzonspor yıldız oyuncusu için 10 milyon Euro istiyor

Celtic ve Rangers, Ekuban için yarışırken; The Sun'a göre Trabzonspor 10 milyon Euro bonservis istiyor. Bu rakamın İskoçya'nın iki dev kulübünü de zorlayacağı belirtildi.
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