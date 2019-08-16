Trabzonspor, Edgar'ı Feyenoord'a kiraladığını açıkladı

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferinde takasla kadroya katılan Edgar'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralandığını açıkladı.
Portekizli oyuncunun bu sezon alacağı 650 bin euroluk maaşı da Hollanda ekibinin karşılayacağı belirtildi.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadeleri yer aldı.
(AA)
Trabzonspor dünyaca ünlü golcü Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzalıyor.
Trabzonspor, Lille'den takasta kadrolarına kattıkları Edgar'ın Feyenoord'a kiralandığını borsaya bildirdi.
Nürnberg, Michael Frey'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Mirin, takımdan ayrılmak istemeyince Sivas maçının kadrosuna alınmadı.
Star gazetesi yazarı Ali Sami Alkış, Trabzonspor'un yeni golcüsüne övgü yağdırdı...
Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ı yoklamaya devam eden Lecce'de forma numaraları belli oldu.
Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını yazdı.