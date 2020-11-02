Trabzonspor, Eddie Newton'ın yardımcılarını da gönderdi

İngiliz hocanın başyardımcısı Steven Greaves ve Fatih Dinçer gönderildi. Trabzonspor Yönetimi’nin anlaşma sağlayacağı yeni teknik direktör, kendi ekibini kuracak.
Bordo-Mavili kulübün kurmayları, en doğru kararı verip hocayı Alanyaspor maçına yetiştirmek amacında.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesi Mbwana Samatta ile özel görüştü. Bulut, başarılı futbolcusuna “Kimin gol attığının önemi yok. Baskı hissetme. Takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme” ifadelerini kullandı.
Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.
Sezonu yenilgisiz sürdüren Kanarya, bugün Antalyaspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Trabzonspor teknik direktör Eddie Newton'ın ardından İngiliz antrenörün yardımcılarını da gönderdi.