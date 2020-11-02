Trabzonspor, Eddie Newton'ın yardımcılarını da gönderdi

Erol Bulut, Samatta ile özel görüştü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesi Mbwana Samatta ile özel görüştü. Bulut, başarılı futbolcusuna “Kimin gol attığının önemi yok. Baskı hissetme. Takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme” ifadelerini kullandı.