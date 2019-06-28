Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi

Bordo-Mavililerin konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir.”

İMZA SONRASI DOĞAN ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

“Öncelikle vatanıma, Türkiye’ye döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor’a gibi büyük bir camiaya geldiğim için de daha çok mutluyum. Yeni sezonda elimden geleni yapıp Trabzonspor’a en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum. Daha önce de altyapılardayken 6-7 sene önce Trabzon’a gelmiştim, burada çok top koşturmuştum. Buraya yabancı değilim, biraz değişmiş ama havası hâlâ aynı. Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni çok mutlu ediyor. Takımdaki arkadaşların çoğu benim arkadaşım. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür hepsi milli takımdan arkadaşım. Herkese teşekkür ederim”